СМИ: Любовь Соболь покинула Россию 

Одна из ближайших соратниц Алексея Навального Любовь Соболь покинула Россию, сообщили в воскресенье несколько СМИ со ссылками на "анонимные" и "осведомлённые" источники.

По данным источника агентства "Интерфакс", Соболь улетела в Стамбул.

Ранее Преображенский суд Москвы назначил соратнице Навального наказание в виде полутора лет ограничения свободы по так называемому "санитарному делу". Ограничения подразумевают запреты на выход из дома с 22 часов вечера до 6 часов утра, смену места жительства без уведомления, выезд за пределы Москвы и области, а также посещение массовых мероприятий.

Отмечается, что теперь, в случае возвращения Соболь в Россию, уполномоченный орган может попросить суд заменить ей наказание на содержание в колонии.

Кроме признания виновной по "санитарному делу", в апреле Любовь Соболь приговорили к году исправительных работ условно по обвинению в нарушении неприкосновенности жилища, совершенного с применением насилия. Тогда соратница Навального приехала по домашнему адресу сотрудника ФСБ, возможного участника отравления оппозиционера, и попыталась поговорить с ним.