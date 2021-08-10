ОВД-Инфо: на москвичку, залезшую на дерево, могут завести уголовное дело

На москвичку Ольгу Кузьмину, которую накануне арестовали на шесть суток за то, что она в знак протеста против реновации залезла на дерево, могут завести уголовное дело о хулиганстве, сообщает правозащитный проект ОВД-Инфо.

Во вторник в квартире у Кузьминой прошёл обыск. По словам её матери, сотрудники полиции забрали из дома всю технику и электронные носители, на каком основании - неизвестно.

Утром 9 августа Ольга Кузьмина залезла на дерево, требуя прекратить стройку в Бабушкином районе по адресу улица Янтарная, 15. При себе у неё был арбалет - якобы для защиты в том случае, если её захотят насильно спустить на землю. Вечером полицейские, надев бронежилеты и щиты, залезли на дерево по пожарной лестнице и сняли Кузьмину. На следующий день суд признал её виновной в неповиновении полицейским и арестовал.

Во вторник адвокат Кузьминой Татьяна Соломина пояснила, что арбалет, который мог стать поводом для заведения уже не административного, а уголовного дела, признан непригодным для стрельбы: в административном деле Кузьминой есть соответствующее заключение специалиста.