Борец Садулаев рассказал о награде от депутата за победу на Играх в Токио

Дагестанский борец Абдулрашид Садулаев сообщил, что получил от депутата Госдумы Магомеда Гаджиева один миллион долларов за победу на Олимпиаде в Токио. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на спортсмена.

В инстаграме олимпийского чемпиона опубликована фотография с Гаджиевым. В тексте к изображению Садулаев пишет слова благодарности депутату за поощрение самого борца и его тренера. Сумма вознаграждения не указана.

Депутат сообщение Садулаева пока не прокомментировал.

Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль на Играх в Токио в весовой категории до 97 килограммов. В финале он победил американца Кайла Снайдера. Это было второе олимпийское золото спортсмена. Первое он выиграл на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Магомед Гаджиев – член партии "Единая Россия". В Госдуму он выдвинут от Дагестана. В 2020 году депутат задекларировал чуть более девяти миллионов рублей – это примерно 123 тысячи долларов США по текущему курсу.