Экс-главу штаба Навального в Кургане объявили в федеральный розыск 

Бывший глава курганского штаба Алексея Навального Алексей Шварц объявлен в федеральный розыск по уголовному делу о нарушении тайны телефонных переговоров. По сообщениям СМИ, Шварц в данный момент находится за пределами России.

Уголовное дело против оппозиционера было возбуждено после того, как он опубликовал записи переговоров вице-губернатора Курганской области Владислава Кузнецова, мэра города Шадринск Виктора Ермишкина и представителей районной администрации, согласно которым они фальсифицировали явку во время голосования по поправкам в Конституцию.

Позднее лица, переговоры которых были преданы огласке, подали на Шварца в суд, потребовав с него более полутора миллионов рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Как отмечает "Новая газета", в прошлом году на Алексея Шварца уже заводили уголовное дело. В последний день осеннего призыва в вооруженные силы сторонника Навального попытались принудительно мобилизовать, а после обвинили его в уклонении от службы. Спустя несколько месяцев дело было закрыто за отсутствием состава преступления, а за Шварцем было признано право на реабилитацию.

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