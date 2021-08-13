"Термоточка на 1,6 млн. гектаров". Блогеры о власти и пожарах

С начала лета в Якутии бушуют самые сильные лесные пожары за всю историю республики. Огонь из леса перекидывается на населённые пункты, волонтёры не справляются. Блогеры пишут об этом с самых первых дней, пытаются привлечь внимание к катастрофе, собирают помощь.

Варвара Зотова

Просьба о помощи!

Друзья, коллеги, все, кто меня читает. Как многие из вас знают, 4 года назад я побывала в экспедиции в селе Бясь-Кюёль Горного Улуса Республики Саха (Якутия).

За эти 4 года я не раз рассказывала вам о жителях села, о том как они спасли свою деревню от вымирания, превратив ее в территорию трезвости. Я рассказывала об этих людях так много раз, что они мне стали практически родственниками.

Россия задыхается в огне и смоге, сгорают деревни, гибнут люди.

И сейчас у них случилась большая беда - огромная часть Бясь-Кюель погибла в огне. Жители проявили свой стойкий характер - они готовились к приходу пожаров заранее, сделали минерализованные защитные полосы, вырыли укрепления. Но подул сильнейший ветер и "верховой" пожар преодолел препятствие. Люди сражались за село до последнего, но против такой стихии сложно устоять.

Много домов сгорело, 188 человек остались без жилья. Слава Богу, никто не погиб.

Сейчас пострадавшим семьям (а чтобы вы понимали, эти люди потеряли АБСОЛЮТНО ВСЁ, что имели) собирают помощь: еду, вещи, деньги.

Я предложила со своей стороны организовать сбор средств, потому что не могу оставаться в стороне. И я прошу вас помочь мне в этом. Все собранные средства будут переданы пострадавшим семьям. Я это гарантирую.

Но на этой неделе внимание к происходящему в Якутии усилилось в связи с тем, что Путин приказал послать противопожарные самолёты. В Грецию и Турцию.

(Это не официальная страница российского президента, а страница его поклонников, цитирующих информацию с официального сайта)

В Якутию государство тоже отправляет помощь, но считает, что использование противопожарной авиации в якутских условиях нецелесообразно. Блогеров это не убеждает.

Государство отправляет в Якутию помощь, но комментаторам она кажется неадекватной.

Профессор Преображенский

Глава МЧС прилетел в зону пожаров в Якутии. Глава МЧС там совершенно не нужен. Там нужна современная техника. Причём 2 месяца назад. Но деньги потратят на спецборт министра и на 10 бригад пропагандистов, которые будут рассказывать, как министр мужественно провёл совещание.

Геннадий Коновалов

Заокеанские злопыхатели опять клевещут?!

НАСА опубликовало спутниковый снимок восточной части России, на котором большая часть территории скрыта дымом от лесных пожаров, охвативших Якутию, Красноярский край и ряд других регионов.

Между тем, Россия направила в Грецию спец. самолеты для тушения там пожаров. При этом в самой России горит 16 млн. га леса, а в Греции - 60 тыс.

Марина Литвинович

Прямо сейчас Россия задыхается в огне и смоге, сгорают деревни, гибнут люди. Дым от лесных пожаров в Якутии впервые в истории дошел до Северного полюса. И до Красноярского края. А общая площадь пожаров составляет уже больше шести миллионов гектаров. Эта цифра стремительно растет и каждый день к общей цифре прибавляется территория равная четырем площадям Москвы.

Буквально два дня назад были новости о том, что Путин отправляет дополнительные самолеты и группы пожарных на помощь горящей Греции.

Вспоминая страшные пожары 2010 года, когда даже Москву заволокло дымом, я понимаю, что с годами ничего не меняется. Власти опять демонстрируют управленческую импотенцию.

Эль Мюрид

Руководитель МЧС Зиничев прибыл по поручению Путина в Якутию для работы в зоне лесных пожаров.

С одной стороны, фраза, конечно, ритуальная — в нашей стране всё делается только по поручению Путина. С другой — недоумение очевидно. Второй месяц Якутия горит, причем якутские пожары по площади — это половина того, что вообще горит по всей стране, дым от пожаров накрыл даже Урал и Северный полюс. А министр ждет — поручит ему президент прибыть или нет.

В который раз возникает вопрос о «вертикали управления». Когда ее ввели, ей пели хвалебные оды. Уж она-то, вертикаль, сконцентрирует все полномочия в руках самых лучших и самых опытных. И они-то, самые лучшие, поведут нас к зияющим вершинам.

На деле оказалось, что для повседневной жизни вертикаль годится весьма посредственно, так как возникает анекдот, который я услышал в Петербурге: и рабочие есть, и деньги выделены, и рубероид завезли. Но чтобы начать работы по ремонту крыши дома, нет указа президента. А потому и не начинаем.

президент в момент чрезвычайной ситуации мастерски исчезает

Но проблема в том, что и в чрезвычайной ситуации вертикаль не сильно лучше, хотя казалось бы — именно такая структура наиболее эффективна в экстремальных обстоятельствах. Но мы неоднократно убеждались в том, что президент, которому постоянно не хватает полномочий и времени (самый веский аргумент, чтобы поддержать его кандидатуру на очередных выборах) именно в момент чрезвычайной ситуации мастерски исчезает, перепоручая заниматься катастрофами своим подчиненным. Тогда неизбежен логичный вопрос — если эта система не работает в обычной жизни, и никак не демонстрирует своей уникальной работоспособности в чрезвычайных ситуациях — для чего она нам? В чем смысл «вертикали», если она не про управление вообще?

По мнению оппозиции, неспособность властей справиться с якутскими пожарами - просто симптом их общей профнепригодности.

Злой Одессит

Отправленная в Якутию для тушения пожаров инженерная и военная техника МО РФ постоянно ломается. Об этом заявил глава Якутии. Вот такое оно МО РФ. Собственные леса от пожаров спасти не могут, а собрались Вашингтон “брать” и, что-то там “повторить”…

Некоторые представители власти уже нашли виновников происходящего. Виновники оказались теми же, что и всегда.

Павел Пряников

"Барнаульский депутат-единоросс Иван Огнев считает, что причиной пожаров в Якутии могли стать диверсии со стороны зарубежных спецслужб".

Потому пусть тушит тот, кто поджигал - Бандера, ЦРУ, ИГИЛ и т.п.

Официальные оправдания только ещё больше возмущают блогеров.

Илья Вайцман

Вероятно, чтобы как-то погасить страсти, власти стали называть лесные пожары "термоточкой", что привело блогеров в ещё большее возмущение

Тушить мы будем в Турции, в Греции,. Для режима нет менее значимой страны, чем Россия

«Термоточка», новое слово от Рослесхоза в ряду «хлопков» и «подтоплений». В Якутии у нас теперь «термоточка» размером в 1600000 (один миллион шестьсот тысяч) гектаров. Крупнейшее в известной истории огненное пятно на планете, тушить которое, разумеется, «экономически нецелесообразно». Тушить мы будем в Турции, в Греции, вообще, где угодно. Для режима нет менее значимой страны в мире, чем Россия.

У нас всего лишь «термоточка» случилась, [блин].

Слово "термоточка" на самом деле не новое, оно используется уже давно и обозначает распознанное с помощью спутника увеличение температуры участка земной поверхности обычно связанное с пожаром.

Пятно тоже не крупнейшее в истории, по крайней мере пока - хотя он может им стать. На данный момент по данным Гринпис оно "всего лишь" третье, после канадских пожаров 2005 и 2019 годов.

Однако то, что пожары такой длительности и масштаба называют "термоточкой" действительно может показаться сомнительным.

Руслан Шарифулин

Дым от лесных пожаров в Якутии дошёл до Улан-Удэ. Это больше двух тысяч километров. Жители города уже начали жаловаться, что им трудно дышать из-за смога

Эль Мюрид

"Рослесхоз опроверг данные российского представительства Greenpeace о пожарах в Якутии, которые назвало масштабы возгорания крупнейшими в мире и наносящими самый сильный урон, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.



«По данным ИСДМ-Рослесхоз, есть очень крупная термоточка на площади более 1,6 миллиона гектаров. Но это данные космического мониторинга. И эта термоточка включает в себя десяток лесных пожаров, зарегистрированных в ее границах», — рассказали в Рослесхозе"



В математике точка — место, не имеющее измерения. Точка площадью в полтора миллиона гектар — это даже не оксюморон. Это банальная чушь, произнося которую, в Рослесхозе уже просто не знают, как соврать поубедительнее. К подтоплениям, хлопкам и задымлениям теперь в российский бюрократический волапюк добавили еще и «термоточку».



В древности нехорошее старались не называть своим именем, подыскивая ему иносказания. Вроде как не назвал — оно и не придет. Там понятно: суеверия и всё такое. Когда чиновник 21 века ведет себя как дикарь, выискивая любые абсурдные определения, чтобы объяснить свою некомпетентность и неумение — это выглядит просто глупо.



некогда тушить, если все силы брошены на объяснения, почему не тушат

Вместо того, чтобы тушить крупнейший пожар, эти ребята занимаются словоблудием. Вместо того, чтобы назвать причины, по которым они не могут ничего сделать (а причины известны — изъятие ресурсов из лесной отрасли по причине краха экономической модели и распада экономики) — они несут дичь. Ну так некогда тушить, если все силы брошены на объяснения, почему не тушат.

Отдельно "порадовало" соцсети выступление советника красноярского губернатора, который решил, что пожары - отличный повод пожаловаться на неблагодарный народ.

Пряник из Кремля пока не прислали, но из Красноярска уже одёрнули.

Любовь Соболь

Советник вице-губернатора Красноярского края назвал жителей Красноярска «ноющей кучей дерьма» и «плаксивым сбродом» — из-за жалоб на дым от лесных пожаров

Стандартное отношение охреневших чиновников и единороссов к людям, за счет которых они живут.

Когда надежды на власть нет, остаётся лишь горько иронизировать.

Александр Рыклин

Когда уже вся азиатская часть государства нашего сгорит к такой-то матери, Россия станет по-настоящему европейской страной...