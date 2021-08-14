В Турции разбился принадлежавший российской армии пожарный самолёт

На юге Турции разбился пожарный самолёт "Бе-200", принадлежавший российскому министерству обороны. На борту находились 8 человек, в том числе пятеро российских военнослужащих. Все они погибли.

Самолет-амфибия находился на балансе Управления лесным хозяйством Турции. Он участвовал в тушении пожара, возникшего в районе Алмалы на юге страны, передаёт агентство "Анадолу". В район крушения направлены отряды спасателей.

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