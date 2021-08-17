Полпред президента: масштабы пожаров в Якутии преувеличены

Масштабы лесных пожаров в Якутии преувеличены в средствах массовой информации, считает вице-премьер российского правительства и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Площадь действующих пожаров в Якутии за последнюю неделю сократилась более, чем в пять раз, утверждает чиновник.

Однако, по словам Трутнева, постоянно употребляются цифры в миллионы выгоревших гектаров леса - кто-то называет 4 миллиона, кто-то ещё больше. Полпред президента напомнил, что площадь Якутии составляет 340 млн гектаров. Неделю назад под огнем находилось 30 тысяч гектаров. На момент, когда Владимир Путин проводил совещание, 6 тысяч гектаров, а сегодня утром более четырех тысяч гектар, заявил Трутнев в эфире ГТРК "Владивосток". При этом, как утверждает полпред президента, в основном это были низовые пожары, сгорела трава и кустарники.

Владимир Путин провел совещание по проблеме пожаров Якутии 14 августа. Он призвал "постараться максимально сохранить лесные богатства", а также организовать работу по спасению диких животных.

Глава Рослесхоза Иван Советников в эфире "Первого канала" заявил, что площадь, пройденная огнем при пожарах в Якутии, составила 7 млн гектаров или около 3% от общей площади лесов в республике. По словам Советникова, это "беглый низовой пожар, когда выгорает подстилка, кустарник, но лиственница, это основная порода для Якутии, остается жить".

В пожарах летом 2021 года сгорели дома в якутском селе Бэс-Кюель. Жители еще нескольких населенных пунктов были эвакуированы. В Якутии и соседних регионах наблюдается сильное задымление, из-за которого была нарушена работа аэропортов Якутска, Красноярска, Иркутска, Братска. Глава Якутии Айсен Николаев назвал пожары "небывалыми" и заявил, что из-за изменения климата они могут повториться в будущем. Также Николаев неоднократно заявлял, что ресурсов для тушения огня недостаточно, и просил президента Владимира Путина направить дополнительную помощь.