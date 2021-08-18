Белорусские спортсмены заявили о запрете выезжать за рубеж 

Белорусские легкоатлеты Андрей Кравченко и Кристина Тимановская заявили о том, что министерство спорта их страны запретило спортсменам выезжать на соревнования в иностранные государства. С их слов приказ касается всех видов спорта.

В качестве доказательства существования запрета Кравченко опубликовал скриншот переписки с начальством, из которого следует, что нарушившим приказ грозит увольнение.

В Минспорта Беларуси пока не комментировали заявление спортсменов.

В августе прошлого года Андрей Кравченко подписал открытое письмо спортсменов Беларуси, в котором осуждалось насилие белорусской милиции и спецназа над протестующими против режима Александра Лукашенко. Позже Кравченко сам принял участие в оном из митингов, после чего был арестован на 10 суток и уволен из сборной Беларуси. В августе этого года спортсмен принял решение остаться жить с женой и дочерью в Германии.

В свою очередь Кристина Тимановская в августе, во время Олимпиады в Токио, выступила с публичной критикой белорусских спортивных чиновников. После этого власти Беларуси потребовали от неё вернуться в страну. Приехав в аэропорт Токио, спортсменка попросила о помощи полицию, пояснив, что её хотят вывезти из Японии насильно, а также заявив о намерении просить политического убежища. В результате Польша выдала Тимановской гуманитарную визу и 4 августа она вылетела в Варшаву, а Международный олимпийский комитет лишил аккредитации на Играх в Токио главного тренера белорусской сборной по лёгкой атлетике Юрия Моисевича и представителя команды Артура Шимака.