В Москве на встрече с Сергеем Митрохиным задержали 15 человек 

В Москве во время встречи с кандидатом в депутаты Госдумы от партии "Яблоко" Сергеем Митрохиным задержали пятнадцать волонтёров его предвыборного штаба.

Встреча проходила возле городской больницы №6 в Басманном районе столицы. На неё пришли местные жители, выступающие против передачи одного из корпусов госпиталя в пользование бизнесмена Вадима Мошковича, который планирует открыть в нём коммерческую школу. По словам Митрохина, полиция начала задерживать людей из-за наклеенного на стену плаката "Верните нам нашу больницу".

Всех задержанных доставили в ближайший отдел полиции и спустя несколько часов отпустили с предупреждением.о недопущении противоправных действий.