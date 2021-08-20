В Кемерово семье инвалида предложили квартиру в 6 кв. метров

Власти города Кемерово предложили инвалиду-колясочнику Александру Бодулину переехать из аварийного дома в квартиру площадью 6 квадратных метров. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщила жена инвалида Зоя Бодулина.

Предложение переехать во временное жилье поступило Бодулиным из администрации города после их жалобы в прокуратуру на аварийный дом, который власти несколько лет не могут расселить. В доме нет туалета и канализации, а по подъезду инвалиду приходится передвигаться на руках из-за отсутствия пандуса.

После проверки пенсионерам Бодулиным позвонили из жилищно-коммунального хозяйства и предложили квартиру в шесть квадратных метров на двоих. По словам Зои Бодулиной, её муж горько смеется, "мол, у Навального в тюрьме камера больше".

Адвокат пенсионеров, подававший жалобу, считает, что им предложили жилье в два раза меньше минимальной нормы. На двоих им положено не менее 28 квадратных метров, даже если не учитывать, что один из них инвалид-колясочник. Зоя Бодулина считает, что чиновники, таким образом, хотели показать прокуратуре, какие они требовательные пенсионеры - отказываются от предложенной квартиры.

В пресс-службе администрации Кемерова редакции сообщили, что расселение аварийного дома , где помимо Бодулина живут ещё два инвалида, в том числе один колясочник, "будет проводиться в период с 2022 по 2025 год".