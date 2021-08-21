В России 21 августа начинается предвыборная агитация в СМИ

В субботу, 21 августа, в российских СМИ начинается агитация перед выборами в Госдуму VIII созыва. Об этом сообщило агентство ТАСС. Днями голосования назначены 17, 18 и 19 сентября.

По закону агитация в СМИ начинается за 28 дней до выборов. К проведению агитации не допускаются органы госвласти и местного самоуправления, чиновники, служащие и члены органов управления организаций при исполнении ими должностных обязанностей. Не могут участвовать в агитации воинские части и учреждения, благотворительные и религиозные организации, члены избиркомов с правом решающего голоса, иностранцы и лица без гражданства, международные организации, представители СМИ при осуществлении ими профессиональной деятельности, а также несовершеннолетние несовершеннолетние.

Запрещено проводить агитацию лицам, в отношении которых решением суда в период избирательной кампании установлен факт нарушения закона "О противодействии экстремистской деятельности".