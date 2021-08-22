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В России зафиксирован шестинедельный минимум по числу новых случаев COVID-19

В России зафиксирован шестинедельный минимум по числу новых выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с распространением болезни, по состоянию на воскресенье утро выявлено 20 564 новых случая. Это лучший результат с 27 июня, когда было зафиксировано 20 538 новых случаев.

Общее число выявленных случаев с начала пандемии достигло 6 747 087. За сутки власти сообщили о смерти 762 больных COVID-19. С начала пандемии федеральный оперативный штаб признал 176 044 смерти.

Чиновники федерального уровня неоднократно признавали, что общее число заболевших и умерших может быть в разы выше. Демографы отмечают, что избыточная смертность в стране с марта прошлого года превысила 630 тысяч человек.

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