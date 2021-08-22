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В Самарской области в результате пожара сгорели десятки строений 

В Самарской области в результате крупного пожара сгорели десятки строений в двух сёлах – Гвардейцы и Тургеневка.

Очевидцы сообщают, что сначала с огнём никто не боролся: местные жители в течение суток безуспешно пытались вызвать специальные службы.

В итоге общая площадь пожара достигла примерно ста гектаров, огонь распространился на национальный парк "Бузулукский бор", кроме того, властям пришлось временно остановить движение трёх поездов дальнего следования – Москва – Оренбург, Москва – Орск и Оренбург – Москва.

По информации агентства ТАСС, пожар начался из-за поджога травы. Данные о пострадавших пока не поступали.

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