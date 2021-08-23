Суд на Камчатке заблокировал видео с избиениями солдат-срочников

Суд в Петропавловске-Камчатском по требованию военной прокуратуры заблокировал несколько ютьюб-роликов с издевательствами над солдатами. Об этом сообщает "Кам 24".

По данным издания, суд заблокировал три видео, в которых использованы одни и те же кадры. В них показано, как старослужащие поднимают группу новобранцев ночью, заставляют отжиматься, приседать, вставать на колени. Некоторых солдат избивают.

Отмечается, что речь идет о программе "Совершенно секретно", которая выходила на телеканале РТР. Как сказано в требовании прокуратуры, подобное видео "обосновывает и оправдывает противоправное поведение, допустимость насилия и жестокости, побуждает осуществлять насильственные действия, в связи с чем, создает возможность практического применения военнослужащими по призыву полученной информации в целях совершения преступлений против военной службы".

По данным Сибирь.Реалии, речь идет о роликах с избиением новобранцев в части специального назначения № 3419 дивизии Дзержинского.

В июне 1995 года на телеканале РТР вышел эпизод программы "Совершенно секретно" об издевательствах над новобранцами в дивизии Дзержинского внутренних войск МВД. Сержанта и рядового, которые избивали солдата, приговорили к трём годам лишения свободы. Ещё одного старослужащего освободили по амнистии.