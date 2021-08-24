Байден может во вторник принять решение продлить эвакуцию из Кабула

Президент США Джо Байден намерен принять решение о продлении операции по эвакуации из Кабула американских граждан и сотрудничавших с Соединенными Штатами афганцев в течение суток, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома.

Ранее президент Байден объявлял о том, что американские военнослужащие будут полностью выведены из Афганистана к 31 августа и операция по эвакуации из страны потенциально десятков тысяч людей должна быть завершена к этой дате. Однако, выступая в воскресенье, Джо Баден признал, что этот "трудный и болезненный процесс", сопряженный с проблемами. Американские войска могут остаться в Афганистане и после 31 августа, сказал президент Байден.

В понедельник представители талибов (это движение признано в России террористическим) предупредили о том, что перенос крайнего срока вывода американских солдат возымеет негативные последствия. Одновременно Великобритания призвала Белый дом отложить вывод войск до завершения операции по эвакуации. Британские, французские и германские военнослужащие участвуют в этой операции. Они не смогут ее продолжить в случае вывода американского контингента, который насчитывает сейчас 6 тысяч человек. Во вторник главы стран Большой семерки проведут виртуальное совещание, где будет обсуждаться этот вопрос.

В понедельник вечером конгрессмен Адам Шифф, глава комитета Палаты представителей по делам разведки назвал "крайне маловероятным" завершение эвакуации в течение восьми дней, учитывая число американцев, все еще находящихся в Афганистане