Разведслужбы США не могут сделать вывод о происхождении COVID-19

Американская разведка не способна дать однозначный вывод относительно происхождения COVID-19, сообщают американские СМИ. В отчете американской разведки, представленном в Белый дом во вторник, говорится о том, что вопрос об искусственном или естественном происхождении коронавируса, вызвавшего пандемию, остается открытым отчасти из-за отказа китайских властей предоставить необходимую информацию.

Согласно основной версии, источником заражения новым коронавирусом стало мясо диких животных, продававшееся на рынке в китайском городе Ухань. Первые случаи заражения были зафиксированы в декабре 2019 года. Однако, администрация Трампа в результате собственного расследования получила информацию о том, что еще осенью 2019 года сотрудники института вирусологии в Ухане были госпитализированы с симптомами, сходными с симптомами COVID-19. Позже стало известно, что китайские власти чинили препятствия экспертам Всемирной организации здравоохранения, пытавшимся выявить источник инфекции.Весной нынешнего года несколько авторитетных ученых написали открытое письмо, настаивая на том, что вопрос о том, находился ли этот вирус в природе или он был создан в лаборатории и был выпущен по неосторожности остается открытым и требует ответа.

Засекреченный доклад американской разведки был подготовлен по указанию президента Байдена. Как пишет газета Wall Street Journal, в нем подчеркивается необходимость сотрудничества со стороны Китая, который отказывается поделиться данными лабораторных исследований, образцами генома вируса и другими сведениями, без которых невозможно достоверно определить происхождение вируса. "Если Китай не предоставит доступ к определенной информации, мы никогда не узнаем правды", - цитирует газета сотрудника американской администрации.