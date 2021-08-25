Мэрия Москвы не согласовала митинг в защиту СМИ и против закона об иностранных агентах, заявку на проведение которого подавал независимый Профсоюз журналистов и работников СМИ. Власти мотивировали отказ запретом на проведение в городе публичных мероприятий, введённым из-за пандемии коронавируса.

Теперь вместо митинга, который планировался на 4 сентября, профсоюз журналистов намерен провести встречу избирателей с несколькими кандидатами в депутаты Госдумы и Мосгордумы "для обсуждения вопросов свободы СМИ и последствий применения репрессивных законов". Согласно действующему законодательству, такие встречи не требуют специальных согласований.

Кроме того, организаторы планируют провести 2 сентября встречу сотрудников СМИ и юристов, "чтобы договориться о совместных действиях и обсудить пути защиты".

Летом Минюст внёс в реестр "иностранных агентов" несколько неподконтрольных Кремлю СМИ, среди них - телеканал "Дождь", издания "Медуза", "МБХ медиа", "Открытые медиа", "Важные истории" и "Проект". Также Минюст объявил "иноагентами" несколько журналистов, работающих в этих изданиях. После этого "МБХ медиа" и "Открытые медиа" прекратили свою работу.