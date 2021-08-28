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Убийца бывшего генпрокурора США Роберта Кеннеди рекомендован для помилования

Серхан Серхан

Комиссия по помилованиям штата Калифорния рекомендовала освободить 77-летнего американца палестинского происхождения Серхана Серхана, отбывающего пожизненное заключение за убийство сенатора Роберта Кеннеди в 1968 году. Об этом сообщает газета Los Angeles Times.

Кеннеди-младший был застрелен через пять лет после старшего брата, президента США Джона Кеннеди. В его администрации он занимал пост генерального прокурора. Он прославился организацией громких судебных процессов против американской мафии, число приговоров против членов организованной преступности выросло при нём на 800 процентов.

В 1964 году он ушёл в отставку и был избран в Сенат от штата Нью-Йорк. Через четыре года он выдвинул свою кандидату на пост президента. Он был застрелен в Лос-Анджелесском отеле "Амбассадор" сразу после того, как объявил о своей победе на праймериз в Калифорнии. Убийца был пойман на месте с поличным.

24-летний Серхан эмигрировал в страну в 1956 году, когда ему было 12 лет. На суде он заявлял, что не помнит момент убийства. Защита пыталась доказать его невменяемость. Однако он был приговорён к смертной казни. В 1972 году штат Калифорния отменил смертную казнь и приговор был изменен на пожизненное заключение.

77-летний Серхан провел в заключении 53 года, он 16 раз подавал прошения о помиловании. В этот раз его поддержали двое сыновей убитого Кеннеди. "Сенатор Кеннеди был надеждой всего мира, и я тогда навредил всем - осознание этого ужасного поступка причиняет мне боль", - цитирует обращение Серхана агентство Associated Press.

В окружной прокуратуре Лос-Анджелеса заявили, что не будут оспаривать решение комиссии по помилованию. Окончательное решение об освобождении должен принять губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

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