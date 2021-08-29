Reuters: США нанесли ракетный удар по цели в Кабуле

В Кабуле в районе аэропорта произошёл мощный взрыв, сообщили в воскресенье ряд афганских СМИ. По свидетельствам очевидцев, речь идёт о ракетном ударе. Одна из ракет попала в жилой дом, есть погибшие и раненые, их число уточняется.

Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщает, что удар по Кабулу нанесли военные США, а целью ракетного обстрела были боевики террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). О том, что удар нанесли американцы, заявил и представитель контролирующего Кабул движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ). Официальной информации американского командования пока нет.

Ранее власти США пообещали ответить на теракт в Кабуле, в результате которого погибли более десяти американских военных, не успевших покинуть территорию Афганистана, и около двухсот человек из числа гражданского населения. Ответственность за взрыв взяло на себя ИГ.

28 августа американские военные нанесли авиаудар с дрона по объекту в Афганистане. Согласно заявлению властей США, в результате был убит один из организаторов терактов в Кабуле.

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Военнослужащие США завершают операции по эвакуации из Афганистана. Многие союзники США - в том числе Британия, Германия, Франция - их уже завершили. Как ожидается, 31 августа американские военные полностью покинут Афганистан.