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Московскому депутату Барановскому вынесен приговор по "санитарному делу"

Акция протеста 23 января

Преображенский суд Москвы назначил 1,5 года ограничения свободы городскому муниципальному депутату Дмитрию Барановскому. Он признан виновным в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм во время митинга оппозиции 23 января.

Согласно приговору, оппозиционер должен постоянно находиться дома по ночам, не переезжать без предупреждения, не посещать массовые мероприятия, не выезжать из Москвы и Московской области и дважды в месяц отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.

  • Всего по делу проходили 11 оппозиционеров. По версии следствия, они призывали в соцсетях выйти 23 января на митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Из-за этого в центр Москвы приехали люди, которые должны были находиться в самоизоляции из-за коронавируса. Это создало угрозу массового заражения людей, утверждает обвинение.
  • Соратницам Навального Любови Соболь и Кире Ярмыш суд назначил по полутора годам, Люся Штейн, Олег Степанов и Николай Ляскин получили по году ограничения свободы. Брата Алексея Навального Олега суд приговорил к условному сроку.
  • С муниципального депутата Константина Янкаускаса сняли обвинения вскоре после того, как он отказался от участия в выборах.
  • Под следствием остаются участница группы Pussy Riot Мария Алёхина и глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева .

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