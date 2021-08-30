Преображенский суд Москвы назначил 1,5 года ограничения свободы городскому муниципальному депутату Дмитрию Барановскому. Он признан виновным в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм во время митинга оппозиции 23 января.

Согласно приговору, оппозиционер должен постоянно находиться дома по ночам, не переезжать без предупреждения, не посещать массовые мероприятия, не выезжать из Москвы и Московской области и дважды в месяц отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.