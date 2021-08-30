Преображенский суд Москвы назначил 1,5 года ограничения свободы городскому муниципальному депутату Дмитрию Барановскому. Он признан виновным в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм во время митинга оппозиции 23 января.
Согласно приговору, оппозиционер должен постоянно находиться дома по ночам, не переезжать без предупреждения, не посещать массовые мероприятия, не выезжать из Москвы и Московской области и дважды в месяц отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.
- Всего по делу проходили 11 оппозиционеров. По версии следствия, они призывали в соцсетях выйти 23 января на митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Из-за этого в центр Москвы приехали люди, которые должны были находиться в самоизоляции из-за коронавируса. Это создало угрозу массового заражения людей, утверждает обвинение.
- Соратницам Навального Любови Соболь и Кире Ярмыш суд назначил по полутора годам, Люся Штейн, Олег Степанов и Николай Ляскин получили по году ограничения свободы. Брата Алексея Навального Олега суд приговорил к условному сроку.
- С муниципального депутата Константина Янкаускаса сняли обвинения вскоре после того, как он отказался от участия в выборах.
- Под следствием остаются участница группы Pussy Riot Мария Алёхина и глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева .
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