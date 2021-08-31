В Эстонии президентом избран директор национального музея

Парламент Эстонии 31 августа со второй попытки избрал нового президента страны, передаёт национальная Общественная телерадиовещательная корпорация. Главой государства станет 63-летний биолог Алар Карис. Он занимался молекулярной генетикой, был ректором Тартуского университета и возглавляет Эстонский национальный музей.

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Президент в Эстонии избирается членами однопалатного парламента. В первом туре голосования, который состоялся 30 августа, Карису не хватило пяти голосов, чтобы набрать требуемые 2/3 голосов депутатов. Во втором туре его поддержали 72 парламентария, при требуемых 68. Он был единственным кандидатом.

До 11 октября обязанности главы государства продолжит исполнять действующий президент Керсти Кальюлайд. Она стала первой женщиной на этом посту в истории страны. 16 августа, в интервью газете "Постимэес" она не исключала, что выдвинет свою кандидату и на этих выборах.