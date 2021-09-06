Настоятель, критиковавший патриарха Кирилла, запрещён в служении

Настоятелю храма Блаженной Ксении Петербургской в Новочебоксарске Роману Степанову, призвавшему патриарха Кирилла задекларировать свои доходы, запретили проводить службы. Соответствующее решение принял митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий.

Отмечается, что согласно официальной формулировке, Степанов запрещён в служении "за публичную деятельность, вносящую соблазн в жизнь Церкви". При этом в указе митрополита Савватия упоминается также наркотическая зависимость Степанова и "блудное сожительство" в тайне от законной жены.

Накануне Роман Степанов опубликовал в интернете ролик, в котором призвал руководство РПЦ "покаяться", "вернуть доверие людей", а также "задекларировать свои доходы и имущество". Настоятель подчеркнул, что в церкви процветает коррупция.