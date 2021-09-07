В Костроме Свидетеля Иеговы приговорили к 3 годам колонии

Суд в Костроме приговорил к 3 годам колонии строгого режима 39-летнего последователя церкви Свидетелей Иеговы Дмитрия Теребилова. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на пресс-службу Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы.

Теребилова признали виновным по статье об участии в деятельности экстремистской организации. По версии следствия, он распространял запрещенную литературу и участвовал в собраниях свидетелей. В течение двух лет он находился под подпиской о невыезде.

Теребилов уже был в колонии. По какому делу, не уточняется. Он был освобождён условно-досрочно.

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Уголовное дело против Теребилова возбудили в июне 2019 года. Незадолго до этого у него провели обыск. В 2018 году у него также проводили обыск в доме, выломав входную дверь.

В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию "Свидетели Иеговы" экстремистской и запретил её деятельность в стране. С тех пор более сотни верующих подверглись уголовному преследованию.

Правозащитный центр "Мемориал" (организация признана в России иностранным агентом) отметил, что в решении Верховного суда по религиозной организации нет доказательств того, что деятельность этого объединения угрожает безопасности российского государства.

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