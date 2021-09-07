В СМИ попала запись инструктажа по фальсификациям на выборах в Хакасии

В СМИ попала аудиозапись инструктажа по фальсификациям на предстоящих выборах в Хакасии. Первым её опубликовал портал "Тайга.Инфо".

По данным издания, инструктаж проходил в посёлке Копьёво Орджоникидзевского района республики, а голоса на записи с высокой долей вероятности принадлежат исполнительному секретарю местного отделения "Единой России" Ирине Карабутиной и главе сельсовета Александру Коропову. Карабутина, кроме того, является и секретарём территориального избиркома.

Согласно опубликованной записи, женщина просит наблюдателей не реагировать на нарушения на избирательных участках, утверждая, что суд не станет рассматривать их жалобы. Также голос, предположительно принадлежащий Карабутиной, призывает наблюдателей рассказывать о деятельности "Единой России" в положительном ключе - в частности о том, что партия якобы финансирует нацпроекты и "понемножечку" делает тротуары. При этом, как отмечает издание "Тайга.Инфо", благоустройство в регионе оплачивается из муниципального бюджета.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

Ранее "Новая газета" опубликовала аудиозапись с совещания представителей властей подмосковного города Королоёв, на которой обсуждается подготовка к фальсификации предстоящих выборов в Госдуму. На записи главам избирательных комиссий ставят задачи по количеству голосов за определённых кандидатов и объясняют, как именно этот результат будет обеспечиваться.

В ответ Центризбирком направил в Королёв группу оперативного реагирования, а также попросил Генпрокуратуру, СК и власти Московской области принять "все необходимые меры" для предотвращения возможных фальсификаций.