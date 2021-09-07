За полгода 6 тысяч москвичей осуждены по статье о митингах

В Москве за первые шесть месяцев текущего года по статье о нарушении порядка проведения митингов и пикетов были осуждены свыше шести тысяч человек, следует из данных, опубликованных столичным управлением судебного департамента Верховного суда.

Всего московские суды рассмотрели 6 тысяч 727 подобных дел. Только 45 из них были прекращены. Ещё 625 протоколов вернули в полицию для устранения недостатков.

90 процентов из всех рассмотренных дел закончились обвинительными постановлениями. Общая сумма штрафов, наложенных на обвиняемых по статье о митингах, составила за полгода почти 66 миллионов рублей.

Правозащитный проект "ОВД-Инфо" отдельно отмечает резкий рост судебных решений, связанных с арестами. Если в 2019 году в Москве арестовали всего 4 процента из всех осуждённых за участие в акциях протестов, то за первые шесть месяцев текущего года доля арестов составила 21 процент.