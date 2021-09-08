В Ногинске в жилом доме взорвался газ. Есть пострадавшие

В жилом девятиэтажном доме в городе Ногинске Московской области в среду утром произошёл взрыв бытового газа. В результате обрушились часть внешней стены здания и перекрытия.

Спасатели извлекли из-под завалов пятерых пострадавших, среди них дети в возрасте пяти и 11 лет. О погибших не сообщалось. В экстренных службах сообщили, что под завалами могут оставаться люди. Из здания эвакуировали более 170 человек, рассказал источник ТАСС.

По предварительным данным, повреждены пять квартир со второго по пятый этаж. Возгорания в результате взрыва не последовало. По информации РИА Новости, произошло обрушение второго и третьего этажей, а также частично четвертого.