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В Москве строят штаб-квартиру для спецполка полиции стоимостью ₽10 млрд

В Москве построят штаб-квартиру для второго специального полка полиции, стоимостью 10 миллиардов рублей, сообщает "Медуза" со ссылкой на портал госзакупок.

Основная задача второго спецполка - "обеспечение общественного порядка во время проведения массовых мероприятий". При этом подразделение МВД приобрело известность благодаря жёстким разгонам митингов и точечным задержаниям оппозиционеров. В частности, именно сотрудники второго спецполка занимались этим летом задержаниями участников группы Pussy Riot.

Как выяснили корреспонденты "Медузы", комплекс зданий для полицейских уже начали строить на западе столицы, а именно - на Рябиновой улице, 39. Именно там и располагается второй спецполк.

"Медуза" также отмечает, что на сайте сервиса по поиску работы HeadHunter в объявлениях о найме сотрудников в специальное подразделение МВД сказано, что "на территории полка ведётся строительство собственного жилищного фонда под общежития и казармы".

  • Издание "Медуза" признано российскими властями СМИ – "иностранным агентом". Редакция не согласна с этим решением и пытается обжаловать его в судах.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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