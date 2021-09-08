Спецпредставитель Путина: "Для России в глобальном потеплении есть плюсы"

Спецпредставитель президента России по климату Руслан Эльдегериев заявил, что "в глобальном потеплении есть плюсы" для нашей страны. Его слова цитирует издание РБК.

По мнению спецпредставителя, при повышении среднемировой температуры "можно будет выращивать сельскохозяйственные культуры в северных широтах, где они раньше не могли расти". При этом Эльдегериев отметил, что на данный момент там отсутствует соответствующая инфраструктура: "нет дорог и портов, а значит возможности вывезти продукцию".



Вместе с тем спецпредставитель Путина подчеркнул, что у глобального потепления есть и "большое число существенных минусов" - в частности, "деградация почв".

В августе межправительственная группа экспертов по изменению климата при ООН выпустила доклад, в котором изменения климата на Земле названы "катастрофическими". Согласно отчёту, за последние 40 лет средняя температура на планете росла значительно быстрее, чем за любой сопоставимый период предыдущие 2000 лет, а последние пять лет были самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений, то есть с 1850 года.

Авторы доклада, а это более двух сотен учёных со всего мира, считают, что в ближайшие десятилетия, если не предпринять экстренные меры, изменение климата станет необратимым и приведёт к повышению среднемировой температуры на 1,5° C. Учёные не исключают, что уже до 2050 года Арктика будет практически полностью освобождаться ото льда как минимум один раз в год. Основной движущей силой глобального таяния ледников экологи считают человеческое влияние.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал доклад экспертов "красным кодом для человечества", добавив, что он "должен прозвучать похоронным звоном для угля и ископаемого топлива прежде, чем они уничтожат нашу планету".