66-летнего Свидетеля Иеговы этапировали в больницу для наркоманов 

Последователя религиозной оорганиации "Свидетели Иеговы" Юрия Савельева, приговоренного к шести годам лишения свободы по обвинению в экстремизме, насильно этапировали из алтайской колонии в лечебное исправительное учреждение, расположенное в Барнауле. Правозащитный проект "ОВД-Инфо" отмечает, что туда отправляют осуждённых, больных наркоманией и алкоголизмом. При этом близкие Савельева заявили, что в связи с религиозными взглядами он никогда не употреблял веществ, изменяющих сознание.
Ранее начальник алтайской колонии №5 предлагал верующему подписать пустой бланк о согласии на лечение. Заключённый отказался делать это, поскольку не имел жалоб на здоровье.
В декабре прошлого года суд в Новосибирске вынес обвинительный приговор Юрию Савельеву, признав его виновным в организации деятельности экстремистской организации. Под стражей он находился с ноября 2018 года. Савельеву девять раз отказывали в изменении меры пресечения на домашний арест.
- В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию "Свидетели Иеговы" экстремистской и запретил её деятельность в стране. Правозащитный центр "Мемориал" отмечал, что в решении суда "не было приведено ни одного факта нарушения верующими общественного порядка, проявления агрессии или насилия с их стороны, а также свидетельств, что их деятельность угрожала безопасности Российской Федерации".
- В декабре 2018 года Владимир Путин на встрече с членами президентского Совета по правам человека назвал признание "Свидетелей Иеговы" экстремистами "чушью", заявив, что они тоже христиане и преследовать их не за что. Тем не менее со времени запрета в России сотни Свидетелей Иеговы подверглись уголовному преследованию, десятки были приговорены к реальным срокам заключения по обвинению в организации экстремистской деятельности. Многие из арестованных верующих жаловались на пытки и издевательства.
- По данным религиозной организации "Свидетели Иеговы", только в этом году сотрудники различных силовых ведомств провели более 440 обысков у её последователей.
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