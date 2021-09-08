66-летнего Свидетеля Иеговы этапировали в больницу для наркоманов 

Последователя религиозной оорганиации "Свидетели Иеговы" Юрия Савельева, приговоренного к шести годам лишения свободы по обвинению в экстремизме, насильно этапировали из алтайской колонии в лечебное исправительное учреждение, расположенное в Барнауле. Правозащитный проект "ОВД-Инфо" отмечает, что туда отправляют осуждённых, больных наркоманией и алкоголизмом. При этом близкие Савельева заявили, что в связи с религиозными взглядами он никогда не употреблял веществ, изменяющих сознание.

Ранее начальник алтайской колонии №5 предлагал верующему подписать пустой бланк о согласии на лечение. Заключённый отказался делать это, поскольку не имел жалоб на здоровье.

В декабре прошлого года суд в Новосибирске вынес обвинительный приговор Юрию Савельеву, признав его виновным в организации деятельности экстремистской организации. Под стражей он находился с ноября 2018 года. Савельеву девять раз отказывали в изменении меры пресечения на домашний арест.