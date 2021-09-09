Гус Хиддинк заявил, что больше не будет тренировать 

Гус Хиддинк прекращает тренерскую деятельность. Об этом нидерландский футбольный специалист заявил во время ток-шоу на телеканале SBS 6.

Отвечая на уточняющий вопрос ведущего, не собирается ли Хиддинк поступить как его коллега и соотечественник Дик Адвокат, который несмотря на обещание завершить карьеру возглавил сборную Ирака, тренер ответил отрицательно, ещё раз подчеркнув, что планирует "остановиться окончательно".

Хиддинк начал тренировать в 1982 году, завершив карьеру игрока в довольно среднем голландском клубе "Де Графсхап". В качестве наставника он шесть раз приводил клуб ПСВ из Эйндховена к золотым медалям чемпионата страны, также завоевав с ним главный клубный европейский трофей - Кубок чемпионов. Среди прочих команд Хиддинк возглавлял мадридский "Реал", выиграв с ним Межконтинентальный кубок, и лондонский "Челси", с которым стал обладателем Кубка Англии.

В качестве главного тренера национальных команд Хиддинк работал со сборными Нидерландов, Австралии, Южной Кореи, Турции и Кюрасао. С 2006-го по 2010-й год голландец возглавлял сборную России, достигнув с командой наивысшего результата в её истории - бронзовых медалей чемпионата Европы.

С 2012 по 2013 год Хиддинк возглавлял махачкалинский "Анжи". За это время команда впервые в своей истории завоевала медали чемпионата России, заняв третье место, и вышла в финал Кубка России, где лишь по пенальти уступила ЦСКА.

В ноябре этого года Хиддинку исполнится 75 лет. Известно, что недавно он перенёс коронавирус.