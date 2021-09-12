В Иркутской области разбился лёгкий двухмоторный самолёт L-410

Пассажирский двухмоторный самолёт регионального сообщения L-410 совершил аварийную посадку в Иркутской области. По данным МЧС, которые приводит РБК, самолет упал в Казачинско-Ленском районе. По предварительным данным, на борту находятся 14 пассажиров и двое членов экипажа.



"РИА Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб сообщило, что самолет потерпел аварию в тайге. Одному из пассажиров удалось дозвониться до родных.

Аварийная посадка произведена в нескольких километрах от села Казачинское, административного центра Казачинско-Ленского района, куда и направлялся самолёт, вылетевший из Иркутска.

Согласно воскресному расписанию на сентябрь, самолёт вылетел из Иркутска в Казачинское в 21:05 и должен был прибыть в место назначения в 22:45 (время местное). Сигнал об аварийной посадке самолёта поступил в МЧС, как сообщил ТАСС, в 18:15 московского времени.

Разница во времени между Иркутском и Москвой составляет пять часов

Как сообщает ТАСС, среди возможных причин ЧП рассматриваются ошибка экипажа при попытке сесть в тумане, а также отказ двигателя.