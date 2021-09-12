Найден мёртвым судья Виталий Писанец. Он вёл процесс по убийству Шеремета 

Под Киевом в селе Погребы найден мёртвым судья Виталий Писанец, который вёл судебный процесс по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета и неоднократно продлевал аресты подозреваемым в исполнении этого преступления.

Об обстоятельствах смерти Писанца не сообщается, однако известно, что Государственное бюро расследований открыло уголовное дело об умышленном убийстве.

Журналист Павел Шеремет был убит в Киеве 20 июля 2016 года. В тот день он выехал из дома на работу, чтобы вести утренний радиоэфир. До студии он не доехал: автомобиль, в котором он находился за рулём, был взорван с помощью самодельного взрывного устройства, прикреплённого к днищу транспортного средства.

В декабре 2019 года следователи заявили о раскрытии убийства, под стражу были взяты трое граждан Украины - музыкант Андрей Антоненко, детский кардиохирург Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь. Все они участвовали в антитеррористической операции в Донбассе. Свою вину они не признают.