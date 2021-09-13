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После видео со связанным в больнице ребёнком завели уголовное дело 

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело о незаконном лишении свободы после опубликованного в интернете видео, на котором сотрудники туберкулезного отделения петербургской детской инфекционной больницы привязали к стулу трёхлетнего мальчика.

Видео опубликовала жительница Петербурга, пришедшая в больницу навещать своего ребёнка и увидевшая, что в одной из палат маленький мальчик сидит, привязанный к стулу надетыми на него же колготками.

По словам женщины, ребёнка лишили всяческой возможности передвигаться и не выводили в туалет. Врачи объяснили это тем, что пациент поступил к ним из детского дома, и что за ним некому присматривать. При этом они запретили походить к нему. Известно, что ранее отца и мать мальчика лишили родительских прав.

Своё видео жительница Петербурга опубликовала в интернете с ремаркой "отношение системы к детям - в одном коротком видео".

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