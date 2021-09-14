Сотрудница Госдепа и гражданин России осуждены за фиктивный брак

В понедельник бывшая сотрудница Госдепартамента Лора Галлахер и ее бывший муж гражданин России Андрей Калугин были признаны виновными в мошенничестве, целью которого было получение Калугиным американского гражданства.

Согласно обвинению, Галлахер и Калугин познакомились в 2013 году будучи студентами юридического факультета в Калифорнии. В 2015 году за месяц до истечения срока действия студенческой визы Калугина они поженились и подали запрос на предоставление Калугину вида на жительство, так называемой "зеленой карты". Весной следующего года они расстались, формально оставаясь в браке, но Галлахер, к тому времени служащая Госдепартамента, ходатайствовала об ускоренной натурализации Андрея Калугина, поскольку ей предстояла работа за границей и они якобы собирались вместе жить за рубежом некоторое время. Запрос был одобрен, Калугин получил общегражданский и дипломатический американский паспорт, а вскоре после этого пара подала на развод.

"Вердикт присяжных подтверждает вину подсудимых, осуществивших план, результатом которого стал обман Соединенных Штатов и незаконное получение американского гражданства и паспортов," - заявил Раж Парех, федеральный прокурор в Вирджинии.

О том, какую должность Лора Галлахер занимала в Госдепартаменте не сообщается. Верхняя планка наказания за подобные преступления - 10 лет тюремного заключения, хотя судьи обычно приговаривают осужденных к меньшим срокам. Калугин будет лишен американского гражданства.