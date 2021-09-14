Умер генерал Казанцев. Он командовал войсками во Второй чеченской войне

В возрасте 75 лет умер генерал Виктор Казанцев. В начале Второй чеченской войны в 1999-2000 годах он командовал объединённой группировкой российских войск на Северном Кавказе. О смерти Казанцева сообщает РБК. Генерал скончался после продолжительной болезни, другие подробности не известны.



С 17 августа 1999 года до апреля 2000 года Казанцев возглавлял группировку войск, которая вела бои в Дагестане и Чечне с вооружёнными отрядами чеченских сепаратистов и джихадистов (в официальной российской терминологии - контртеррористическая операция). Российские войска тогда одержали победу над отрядами Шамиля Басаева в Дагестане, а затем генерал осуществлял общее руководство операцией по штурму Грозного. Тогдашний президент Борис Ельцин в 1999 году присвоил Казанцеву звание героя России. При этом в отношении Казанцева расследовалось уголовное дело в связи с гибелью бойцов Армавирского спецназа в Дагестане - в том числе в результате ударов российской авиации. Впоследствии дело закрыли.

В мае 2000 года, после завершения активных боевых действий в Чечне (партизанская война в регионе продолжалась ещё несколько лет), Казанцев был назначен полномочным представителем президента Владимира Путина в Южном федеральном округе, он продолжил курировать Чечню и другие регионы Северного Кавказа. В 2004 году его уволили с этой должности, после чего его карьера завершилась.