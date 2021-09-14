Близкие автора закона об иноагентах владеют недвижимостью на ₽420 млн 

На гражданскую жену, сына и других родственников главы администрации президента Башкортостана и кандидата в Госдуму от "Единой России" Александра Сидякина записано недвижимости почти на 420 миллионов рублей, утверждается в новом расследовании команды Алексея Навального.

Речь идёт об элитном жилье в Москве и Подмосковье. Так, сын Сидякина владеет апартаментами в жилом комплексе в Хамовниках стоимостью около 154 миллионов рублей, а на гражданскую жену чиновника, Ксению Швырёву, записан коттедж в черте Москвы, стоимость которого команда Навального оценила в 215 миллионов.

Кроме того, Швырёва является совладелицей двух фирм - "Первая лифтовая компания" и "Проектсервис". Как только Александр Сидякин получил должность главы администрации президента Башкортостана, эти компании стали выигрывать тендеры на обслуживание и замену лифтов в республике. В этом году, как утверждается в расследовании команды Навального, фирмы Швырёвой получили госконтрактов на 1,2 миллиарда рублей.

Отдельно в расследовании отмечается, что Сидякин был одним из разработчиков законов об иноагентах и об уголовном наказании за неоднократное нарушение правил проведения митингов - так называемой "дадинской статьи". На предстоящих выборах в Госдуму Сидякин внесён в региональной список "Единой России" под вторым номером.