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Задержанный по делу о диверсии в Крыму заявил, что его пытали током

Крымский татарин Асан Ахметов, арестованный в Симферополе по делу о повреждении газопровода, заявил о том, что сразу после задержания его пытали током.

Согласно тексту адвокатского опроса Ахметова, ночью 3 сентября к нему домой ворвались вооруженные люди, после чего, надев на него наручники и закрыв глаза, отвезли в некий подвал. Там его привязали скотчем к стулу и в течение долгого времени били током, прикрепив оголённые провода к ушам. Кроме того, ему угрожали убийством.

В итоге, по словам Ахметова, он дал показания, которые от него требовали, на видеокамеру. Лишь после этого его привезли в здание управления ФСБ в Симферополе, где допросили официально.

"Я подписывал много документов, при этом я себя очень плохо чувствовал, так как всё тело болело, я задыхался", - рассказал Ахметов своему адвокату, которому позволили встретиться с подзащитным лишь спустя десять дней после задержания. По словам крымского татарина, после пыток его до сих пор мучают приступы удушья.

В начале сентября российские правоохранительные органы провели обыски у крымских татар в Симферополе, по итогам которых были задержаны пять человек, включая заместителя председателя меджлиса крымско-татарского народа Наримана Джелялова. Троих из задержанных, включая Асана Ахметова, обвинили в диверсии, а именно в умышленном повреждении газопровода у села Перевальное. По версии ФСБ, крымские татары в конце августа подорвали газопровод компании "Крымгазсети" по заданию украинской разведки. При этом ранее директор "Крымгазсетей" Сергей Тарасов отмечал, что перебоев в подаче газа не было.

  • Репрессии в отношении крымских татар начались в 2014 году после аннексии полуострова российскими властями. Многие из крымских татар выступали против так называемого присоединения Крыма к России. На данный момент свыше ста представителей этого народа находятся в колониях, СИЗО или под следствием. В большинстве случаев их обвиняют в экстремизме.
  • В 2016 году Верховный суд Крыма, подчиняющийся российским властям, признал меджлис крымских татар экстремистской организацией и запретил его деятельность в России.

7 сентября ФСБ обвинила украинскую разведку в подрыве газопровода, при этом, по версии спецслужбы, ведомству помогали участники Меджлиса. В ФСБ утверждали, что они в конце августа взорвали газопровод «Крымгазсети» и прервали подачу газа. При этом ранее директор «Крымгазсети» Сергей Тарасов отмечал, что отключения газа не было.

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