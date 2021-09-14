The Insider: Явлинский купил особняк с кинотеатром и сауной за ₽55 млн

Издание The Insider опубликовало расследование, в котором утверждается, что основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский во время президентских выборов 2018 года, на которых он баллотировался, получил 30 миллионов рублей от адвокатского бюро "Инфралекс". Учредитель бюро - деловой партнер жены главы Сбербанка Германа Грефа, а среди его клиентов, помимо Сбера - российские министерства транспорта и просвещения, а также компания "Российские железные дороги".

Кроме того, согласно расследованию, с октября прошлого года Явлинский владеет особняком в Одинцовском районе Подмосковья площадью почти 400 квадратных метров и стоимостью 55 миллионов рублей. В доме пять спален, видовая терраса, бильярдная, библиотека, кинотеатр, сауна и джакузи, а на участке находится гараж, беседка и жильё для обслуживающего персонала.

По данным The Insider, покупка участка и особняка также стала возможной благодаря сотрудничеству политика с "Инфралексом".

В адвокатском бюро изданию сообщили, что в начале 2017 года заключили с Явлинским "гражданско-правовой договор на оказание консультационных услуг", в рамках которого политик получает "ежемесячное вознаграждение".

В свою очередь пресс-секретарь основателя "Яблока" Игорь Яковлев заявил, что в рамках договора Явлинский, который является доктором экономических наук и в прошлом занимал высокие правительственные посты, с марта 2017 года "оказывает юристам консультационные услуги, предоставляя аналитику в сфере экономики". При этом особняк, о котором пишут СМИ, "приобретён Явлинским и его супругой за счёт накоплений, аккумулированных за последние 30 лет трудовой деятельности".

The Insider отмечает, что Григорий Явлинский перед выборами в Госдуму в 2016 году подал декларацию, в которой говорилось, что на его счетах находится 12 миллионов рублей. Спустя два года, перед выборами президента России, основатель "Яблока" задекларировал уже 60 миллионов рублей.

На выборах в Госдуму в нынешнем году Явлинский не баллотируется, однако участвует в кампании "Яблока".