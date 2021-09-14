В России планируют отключать связь "обычным пользователям" во время ЧС

Российское министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило проект постановления, согласно которому власти получат право отключать связь для "обычных пользователей" во время чрезвычайных ситуаций.

Как считают в министерстве, такая мера необходима для борьбы с перегрузками сетей и "обеспечения проведения приоритетными пользователями неотложных мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий". Под "приоритетными пользователями" понимаются сотрудники министерств обороны, внутренних дел, юстиции и чрезвычайных ситуаций, федеральных служб безопасности, охраны и внешней разведки, а также Росгвардии.

Отмечается, что под действие постановления попадают любые виды и сети связи, независимо от формы собственности, функционального назначения и технических характеристик.

Планируется, что документ вступит в силу с 1 марта 2022 года и будет действовать в течение шести лет.