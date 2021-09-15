"А он еще выйдет?" В Сети обсуждают самоизоляцию Путина

Владимир Путин неожиданно для всех заявил, что в его окружении стало слишком много больных коронавирусом, и поэтому он считает нужным на время самоизолироваться. При этом буквально днем ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заверил публику, что предыдущее заявление президента на ту же тему было истолковано превратно.

Александр Фельдман

Вчера: На встрече с паралимпийцами Владимир Путин заявил, что у него сложная ситуация с коронавирусом в окружении, надо разобраться, что происходит, поэтому ему скоро придется уйти на карантин. Дмитрий Песков заявил, что президент выразился образно и никаких изменений в его графике пока нет.

Сегодня: Путин самоизолируется из-за коронавируса в своем окружении. На этой неделе у него была запланирована личная встреча с Си Цзиньпином в Душанбе.

В общем, Дмитрий Сергеич, как обычно, не обманул ) Просто не забывайте пропускать его пургу через инвертор

Заявление президента вызвало множество вопросов.

Олег Пшеничный

Это какой же теперь бункер будет. Песков говорит, что «в окружении Путина заболели несколько человек».

Политджойстик

Многие пишут о том, что Президент Путин ушел на изоляцию. Это ставит непростой вопрос: а когда он из неё выйдет? Октябрь? Ноябрь? Декабрь?

Возможно, российский президент просто нашел удобный повод для отказа от поездки на саммит в Душанбе, считает политолог Татьяна Становая:

Странная история с самоизоляцией Путина. Учитывая скрытность президента, ничего подобного Кремль никогда не сообщал (вряд ли не было случаев контактов за полтора года). Похоже на желание найти повод не ехать в Душанбе (или точнее оставаться в России). Удобный ковид.

А может, дело в том, что в последний момент от поездки в Душанбе отказался Си Цзиньпин, а без него саммит ОДКБ Путину уже не настолько интересен.

С этой версией отчасти соглашается в колонке для подписчиков Republic Олег Кашин.

В положении Владимира Путина повод сказаться больным может возникнуть только во внешнеполитических делах — внутрироссийским общественным мнением принято пренебрегать, и если бы Путину захотелось исчезнуть просто так, без саммита, он бы, конечно, никого об этом не уведомлял — собственно, когда полтора года назад в нашем политическом языке появилось слово «бункер», официально ни о каких карантинах и самоизоляциях речи не было, и все исчезновения Путина и даже превращение его в картинку новоогаревского скайпа никак публично не рефлексировалось — отношения между Путиным и российской аудиторией не таковы, чтобы он перед ней как-то особенно отчитывался, и в прошлом году никто кроме совсем уж алармистов и конспирологов по поводу исчезновений Путина не переживал.

Другие вероятные причины нашел политолог Станислав Белковский:

Мало ли что там, в Таджикистане, может случиться в наши-то времена?

Рубрика "Нам подбрасывают". Альтернативная версия ухода В. В. Путина на карантин. Вроде бы РФ-президент под благоковидным предлогом решил уклониться от лично-очного участия в саммите ОДКБ, который должен пройти 16-17 сентября 2021 в Душанбе. Реальная же причина - типа соображения безопасности. А то мало ли что там, в Таджикистане, может случиться в наши-то времена? Вдруг - провокация американцев и/или исламистов? Впрочем, от прежних версий мы тоже нимало не отказываемся. Смотрим, следим.

Много и конспирологических версий.

Свою теорию выдвигает прокремлевский политолог Сергей Марков:

Выборы. С огромным недоумением и в российском обществе и в мире воспринята новость, что Владимир Путин решил прямо перед выборами уйти на карантин. Ведь он же полностью вакцинирован? - так спрашивают все. Эта необычная новость породила пучок конспирологических версий.

Первая версия, о том, что Путина изолировали его соратники, испарилась сразу же, ведь Путин принял участие в огромном он-лайн совещании. Но нет сомнения, что эту версию все равно будут качать, даже если ясно, что это не так.

Вторая версия, что Путин готовится к массовым акциям протеста и поэтому удалился в бункер. Но так вроде бы уже некому организовывать и пиарить протест? Вроде уже все сидят далеко?

Вот он все без маски всегда, а тут вдруг сразу на карантин?

Третья версия, что спецслужбы узнали, что против Путина готовится покушение на избирательном участке и поэтому он решил там не голосовать. Но ведь избирательный участок легко устроить в совершенно защищенном месте, где Путин может проголосовать вообще один? Или даже сделать такой же точно параллельный избирательный участок?

Нет сомнения, что версии будут находиться все новые, потому что новость о самоизоляции Путина удивительная. Какая-то необычная. Вот он все без маски всегда, а тут вдруг сразу на карантин?

А мне кажется, что Путин просто хочет привлечь внимание к остроте проблемы эпидемии. Потому что сразу после выборов будут приняты значительно более жесткие решения по добровольно-принудительной вакцинации для самых разных социально-профессиональных групп. И добрый Путин мягко готовит народ к будущим жестким новостям по вакцинации.

О том, что за самоизоляцией президента может последовать кампания по вакцинации, пишет и журналист Кирилл Шулика:

Владимир Путин: В моем самом близком окружении несколько человек заболели. У одного из них после вакцинации титры упали, он ревакцинировался, но, видимо, поздновато, потому что через три дня после ревакцинации заболел. Но посмотрим на практике, как работает "Спутник V", титры у меня высокие, должно хватить.

Ну, видимо, да, заразу ближайший сотрудник Путина подхватил на похоронах Зиничева. Инкубационный период сейчас 3-4 дня вполне нормален.

И вот если у Путина вакцина сработает, это вполне может стать поводом для реанимации идеи обязательной вакцинации.

То, что президент изолируется невзирая на прививку, подтверждает сомнения тех, кто не верит в эффективность вакцин.

Об этом же пишет на канале "НЕЗЫГАРЬ" Александр Дугин:

Вакцинированный Путин на карантине, так как его вакцинированное (неоднократно) окружение стало штабелями падать с тяжелой формой ковида. Пока все идет по той версии, которой я придерживаюсь и о которой писал в Незыгаре:

1. Ковид-19 есть, он опасен, и поэтому локдауны, маски и все остальные меры оправданы (в этом я полностью расхожусь с ковид-негационистами).

2. Вакцины сомнительны. Они точно не спасают от Ковида, их побочные эффекты не известны. Если не могут найти лекарства от ВИЧ, то почему так быстро нашли от Ковида-19, хотя говорили вначале (более реалистично), что на это уйдут годы? Есть болезни, которые не лечатся или не особо лечатся.

3. Я не являюсь убежденным противником вакцинации. Я лишь выражаю рациональное сомнение в том, что это есть безусловное спасение. И когда дело стало плохо, Путин, человек номер 1, прибегает к изоляции, то есть к личному локдауну. Если что-то и может помочь, то, видимо, это. Либо вообще ничего. Пока по крайней мере.

Есть и версия, что Путин все же заразился коронавирусом, однако ее пресс-секретарь Кремля решительно отверг.

Возникает и неизбежный вопрос, как решение президента связано с предстоящими выборами и повлияет ли оно на них.

Кирилл Шулика

Кстати, а вот вопрос... Как теперь Путин будет голосовать?

Собутыльники Венедиктова не уговорили его голосовать электронно, значит, ему домой, как почетному ветерану принесут урну люди в костюмах космонавтов.

Сейчас он вот проводит по телевизору совещание с правительством и "Единой Россией". Как же он голосование пропустит?

Путину принесут урну люди в костюмах космонавтов

Иван Преображенский

Что можно сказать о психическом состоянии человека, который спрятался в бункер под предлогом ковида?

Разумеется, при наличии знания о том, что это происходит за несколько дней до выборов. Тех самых выборов, после которых, как запугивала его охрана, якобы готовится чудовищная попытка захвата власти под эгидой Пентагона и рептилоидов?

Михаил Красулин

По моему мнению, это начало разгонки темы коронавируса и его опасности, с целью понижения явки в воскресенье. Расчет - на колеблющихся, на тех , для кого Пу в чем-то ориентир

Многие комментаторы хотели бы, чтобы президент самоизолировался от российского общества на как можно более долгий срок.

Марат Гельман

ПУТИН УШЁЛ НА САМОИЗОЛЯЦИЮ

не шутка, а первая строчка Яндекса. Не верите, проверьте. Как, однако, оптимистично звучит, а?

Некоторые комментаторы считают, что в бункере Путин сидит уже давно.

Аркадий Кайданов

Путин ушел на самоизоляцию.

Хотя сколько уж лет он насильственно изолирован окружением, из которого невозможно вырваться

Павел Пряников

Путин снова самоизолировался в бункере. Кремленологи выискивают в этом тайные знаки. А я думаю, что это обычные мизантропия и усталость от долгого правления.

Мизантропия правителя будет только возрастать. Всё больше будут сгущаться мысли, что не на кого оставить страну

Предыдущий долгий правитель так же заканчивал свои годы. Сталин сидел в самоизоляции на даче в Кунцево, слушал пластинки, читал книги и вырезал иллюстрации из журналов. Не желая никого видеть, кроме узкого слоя прислуги.

Сталину 69 лет, как сейчас Путину, было в 1947 году. А 22 года его единоличного правления (если считать с 1927-го), как и у Путина, пришлись на 1949 год.

Я уже много раз писал, что типологически (с элементами косплея и с поправкой на НТР – на наличие того же интернета) мы сейчас находимся в этом времени, в условном 1949 году. Мизантропия правителя будет только возрастать. Всё больше будут сгущаться мысли, что не на кого оставить страну. Всё больше будет подозрений даже к самому близкому и верному кругу – как тогда у Сталина к Берии, Молотову и Жукову.

Как мы будем жить это время, тоже можно посмотреть на жизнь в 1949-52 годах.