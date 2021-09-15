"А он еще выйдет?" В Сети обсуждают самоизоляцию Путина

Владимир Путин неожиданно для всех заявил, что в его окружении стало слишком много больных коронавирусом и поэтому он считает нужным на время самоизолироваться. При этом буквально днем ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заверил публику, что предыдущее заявление президента на ту же тему было истолковано превратно.
Вчера: На встрече с паралимпийцами Владимир Путин заявил, что у него сложная ситуация с коронавирусом в окружении, надо разобраться, что происходит, поэтому ему скоро придется уйти на карантин. Дмитрий Песков заявил, что президент выразился образно и никаких изменений в его графике пока нет.
Сегодня: Путин самоизолируется из-за коронавируса в своем окружении. На этой неделе у него была запланирована личная встреча с Си Цзиньпином в Душанбе.
В общем, Дмитрий Сергеич, как обычно, не обманул ) Просто не забывайте пропускать его пургу через инвертор
Заявление президента вызвало множество вопросов.
Это какой же теперь бункер будет. Песков говорит, что «в окружении Путина заболели несколько человек».
Многие пишут о том, что Президент Путин ушел на изоляцию. Это ставит непростой вопрос: а когда он из неё выйдет? Октябрь? Ноябрь? Декабрь?
Возможно, российский президент просто нашел удобный повод для отказа от поездки на саммит в Душанбе, считает политолог Татьяна Становая:
Странная история с самоизоляцией Путина. Учитывая скрытность президента, ничего подобного Кремль никогда не сообщал (вряд ли не было случаев контактов за полтора года). Похоже на желание найти повод не ехать в Душанбе (или точнее оставаться в России). Удобный ковид.
А может, дело в том, что в последний момент от поездки в Душанбе отказался Си Цзиньпин, а без него саммит ОДКБ Путину уже не настолько интересен.
С этой версией отчасти соглашается в колонке для подписчиков Republic Олег Кашин.
В положении Владимира Путина повод сказаться больным может возникнуть только во внешнеполитических делах — внутрироссийским общественным мнением принято пренебрегать, и если бы Путину захотелось исчезнуть просто так, без саммита, он бы, конечно, никого об этом не уведомлял — собственно, когда полтора года назад в нашем политическом языке появилось слово «бункер», официально ни о каких карантинах и самоизоляциях речи не было, и все исчезновения Путина и даже превращение его в картинку новоогаревского скайпа никак публично не рефлексировалось — отношения между Путиным и российской аудиторией не таковы, чтобы он перед ней как-то особенно отчитывался, и в прошлом году никто кроме совсем уж алармистов и конспирологов по поводу исчезновений Путина не переживал.
Другие вероятные причины нашел политолог Станислав Белковский:
Мало ли что там, в Таджикистане, может случиться в наши-то времена?
Рубрика "Нам подбрасывают". Альтернативная версия ухода В. В. Путина на карантин. Вроде бы РФ-президент под благоковидным предлогом решил уклониться от лично-очного участия в саммите ОДКБ, который должен пройти 16-17 сентября 2021 в Душанбе. Реальная же причина - типа соображения безопасности. А то мало ли что там, в Таджикистане, может случиться в наши-то времена? Вдруг - провокация американцев и/или исламистов? Впрочем, от прежних версий мы тоже нимало не отказываемся. Смотрим, следим.
Много и конспирологических версий.
Свою теорию выдвигает прокремлевский политолог Сергей Марков:
Выборы. С огромным недоумением и в российском обществе и в мире воспринята новость, что Владимир Путин решил прямо перед выборами уйти на карантин. Ведь он же полностью вакцинирован? - так спрашивают все. Эта необычная новость породила пучок конспирологических версий.
Первая версия, о том, что Путина изолировали его соратники, испарилась сразу же, ведь Путин принял участие в огромном он-лайн совещании. Но нет сомнения, что эту версию все равно будут качать, даже если ясно, что это не так.
Вторая версия, что Путин готовится к массовым акциям протеста и поэтому удалился в бункер. Но так вроде бы уже некому организовывать и пиарить протест? Вроде уже все сидят далеко?
Вот он все без маски всегда, а тут вдруг сразу на карантин?
Третья версия, что спецслужбы узнали, что против Путина готовится покушение на избирательном участке и поэтому он решил там не голосовать. Но ведь избирательный участок легко устроить в совершенно защищенном месте, где Путин может проголосовать вообще один? Или даже сделать такой же точно параллельный избирательный участок?
Нет сомнения, что версии будут находиться все новые, потому что новость о самоизоляции Путина удивительная. Какая-то необычная. Вот он все без маски всегда, а тут вдруг сразу на карантин?
А мне кажется, что Путин просто хочет привлечь внимание к остроте проблемы эпидемии. Потому что сразу после выборов будут приняты значительно более жесткие решения по добровольно-принудительной вакцинации для самых разных социально-профессиональных групп. И добрый Путин мягко готовит народ к будущим жестким новостям по вакцинации.
О том, что за самоизоляцией президента может последовать кампания по вакцинации, пишет и журналист Кирилл Шулика:
Владимир Путин: В моем самом близком окружении несколько человек заболели. У одного из них после вакцинации титры упали, он ревакцинировался, но, видимо, поздновато, потому что через три дня после ревакцинации заболел. Но посмотрим на практике, как работает "Спутник V", титры у меня высокие, должно хватить.
Ну, видимо, да, заразу ближайший сотрудник Путина подхватил на похоронах Зиничева. Инкубационный период сейчас 3-4 дня вполне нормален.
И вот если у Путина вакцина сработает, это вполне может стать поводом для реанимации идеи обязательной вакцинации.
То, что президент изолируется, невзирая на прививку, подтверждает сомнения тех, кто не верит в эффективность вакцин.
Об этом же пишет на канале "НЕЗЫГАРЬ" Александр Дугин:
Вакцинированный Путин на карантине, так как его вакцинированное (неоднократно) окружение стало штабелями падать с тяжелой формой ковида. Пока все идет по той версии, которой я придерживаюсь и о которой писал в Незыгаре:
1. Ковид-19 есть, он опасен, и поэтому локдауны, маски и все остальные меры оправданы (в этом я полностью расхожусь с ковид-негационистами).
2. Вакцины сомнительны. Они точно не спасают от Ковида, их побочные эффекты не известны. Если не могут найти лекарства от ВИЧ, то почему так быстро нашли от Ковида-19, хотя говорили вначале (более реалистично), что на это уйдут годы? Есть болезни, которые не лечатся или не особо лечатся.
3. Я не являюсь убежденным противником вакцинации. Я лишь выражаю рациональное сомнение в том, что это есть безусловное спасение. И когда дело стало плохо, Путин, человек номер 1, прибегает к изоляции, то есть к личному локдауну. Если что-то и может помочь, то, видимо, это. Либо вообще ничего. Пока по крайней мере.
Есть и версия, что Путин все же заразился коронавирусом, однако ее пресс-секретарь Кремля решительно отверг.
Возникает и неизбежный вопрос, как решение президента связано с предстоящими выборами и повлияет ли оно на них.
Кстати, а вот вопрос... Как теперь Путин будет голосовать?
Собутыльники Венедиктова не уговорили его голосовать электронно, значит, ему домой, как почетному ветерану принесут урну люди в костюмах космонавтов.
Сейчас он вот проводит по телевизору совещание с правительством и "Единой Россией". Как же он голосование пропустит?
Путину принесут урну люди в костюмах космонавтов
Что можно сказать о психическом состоянии человека, который спрятался в бункер под предлогом ковида?
Разумеется, при наличии знания о том, что это происходит за несколько дней до выборов. Тех самых выборов, после которых, как запугивала его охрана, якобы готовится чудовищная попытка захвата власти под эгидой Пентагона и рептилоидов?
По моему мнению, это начало разгонки темы коронавируса и его опасности, с целью понижения явки в воскресенье. Расчет - на колеблющихся, на тех , для кого Пу в чем-то ориентир
Многие комментаторы хотели бы, чтобы президент самоизолировался от российского общества на как можно более долгий срок.
ПУТИН УШЁЛ НА САМОИЗОЛЯЦИЮ
не шутка, а первая строчка Яндекса. Не верите, проверьте. Как, однако, оптимистично звучит, а?
Некоторые комментаторы считают, что в бункере Путин сидит уже давно.
Путин ушел на самоизоляцию.
Хотя сколько уж лет он насильственно изолирован окружением, из которого невозможно вырваться
Путин снова самоизолировался в бункере. Кремленологи выискивают в этом тайные знаки. А я думаю, что это обычные мизантропия и усталость от долгого правления.
Мизантропия правителя будет только возрастать. Всё больше будут сгущаться мысли, что не на кого оставить страну
Предыдущий долгий правитель так же заканчивал свои годы. Сталин сидел в самоизоляции на даче в Кунцево, слушал пластинки, читал книги и вырезал иллюстрации из журналов. Не желая никого видеть, кроме узкого слоя прислуги.
Сталину 69 лет, как сейчас Путину, было в 1947 году. А 22 года его единоличного правления (если считать с 1927-го), как и у Путина, пришлись на 1949 год.
Я уже много раз писал, что типологически (с элементами косплея и с поправкой на НТР – на наличие того же интернета) мы сейчас находимся в этом времени, в условном 1949 году. Мизантропия правителя будет только возрастать. Всё больше будут сгущаться мысли, что не на кого оставить страну. Всё больше будет подозрений даже к самому близкому и верному кругу – как тогда у Сталина к Берии, Молотову и Жукову.
Как мы будем жить это время, тоже можно посмотреть на жизнь в 1949-52 годах.
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