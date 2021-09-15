В Швеции обвиняемому в шпионаже в пользу России дали 3 года тюрьмы 

В Швеции суд приговорил к трём годам тюремного заключения обвиняемого в шпионаже в пользу России 47-летнего гражданина страны.

Согласно обвинению, в период с 2017-го по 2019-й год мужчина, имя которого не раскрывается, передал за вознаграждение офицеру российской разведки секретную коммерческую информацию об автомобильных концернах Volvo и Scania. В разное время обвиняемый работал в обеих команиях.

Как установил суд, он полностью осознавал, что переданная им информация окажется в руках российской стороны и принесёт ей пользу.

Известно, что россиянин, который фигурирует в деле, воспользовался дипломатическим статусом и покинул Швецию. Отмечается также, что осуждённый за шпионаж стал первым за последние 18 лет шведским гражданином, которому предъявили официальное обвинение в шпионаже. При этом он не признал своей вины.