Офицера ФСБ, осуждённого за пытки бизнесмена, отпустили из колонии 

В Кировской области суд смягчил наказание бывшему офицеру ФСБ Илье Кирсанову, осуждённому за пытки, благодаря чему он выйдет из колонии.

В 2019 году Кирсанова признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия, оружия и причинением тяжких последствий здоровью: согласно материалам дела, офицер ФСБ во время обыска у бизнесмена воткнул ему в задний проход ствол охотничьего карабина "Тигр". Врачи диагностировали у пострадавшего разрыв прямой кишки, рваные раны анального канала, ушиб мочевого пузыря и другие травмы.

Кирсанов был осуждён на четыре года колонии общего режима. Теперь же ему смягчили наказание на год и 10 месяцев ограничения свободы.

Как сказано в постановлении суда, решение принято из-за "активной позиции по исправлению". У бывшего офицера спецслужбы есть также поощрение от начальника отряда кировской исправительной колонии № 5 и характеристика, согласно которой он "зарекомендовал себя только с положительной стороны".

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