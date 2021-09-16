Четыре непрофессионала впервые полетели в космос

В среду на орбиту с мыса Канавералл был запущен космический корабль Dragon компании SpaceX, в экипаже которого впервые в истории космических полетов нет профессионального астронавта. Все четыре человека на борту - космические туристы, которые проведут на орбите Земли три дня.

Идея полета принадлежит американскому миллиардеру Джареду Айзекману. Вместе с ним на орбиту отправилась медсестра из детского онкологического госпиталя St. Jude, победитель лотереи и преподаватель городского колледжа. Формальная цель полета - сбор пожертвований в пользу детского госпиталя. Полет оплачивает Айзекман, но о стоимости этой экспедиции не сообщается.

Этот автоматический космический корабль Dragon уже побывал в космосе. Он доставил астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Возращаемая ракета-носитель Falcon уже триджы использововались для запусков космических кораблей.По просьбе Айзекмана, полет будет проходит на необычно высокой орбите в 575 километрах от поверхности Земли, на 160 километров выше орбиты вращения МКС. Несмотря на полную автоматизацию процессов управления полетом, его участники прошли шестимесячную подготовку на случай аварийных ситуаций, которая включала тренировки в центрифуге, полеты на самолетах-истребителях и симулирование процесса запуска и посадки на космических тренажерах.

Этот полет, как надеются его участники и организаторы, станет важным шагом на пути к сравнительно массовому космическому туризму. "Полет на околоземной орбите становится более доступным для большего числа людей, которые смогут испытать чудеса космоса", - написал в Твитере глава Американского космического агентства Билл Нельсон.

Следующий туристический полет компания SpaceX планирует на начало следующего года. Тогда на МКС должны отправиться три предпринимателя в сопровождении бывшего астронавта.