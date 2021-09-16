Петиция против законодательства об иноагентах собрала сто тысяч подписей 

Петиция с требованием отменить законодательство о так называемых иностранных агентах, размещённая на сайте Change.org, за двое суток собрала сто тысяч подписей.

Кроме частных граждан, её подписали более двухсот редакций российских СМИ, некоммерческих организаций и общественных движений. Среди них - издания Baza, "Медиазона", "Медуза", "Бумага", "Важные истории", Wonderzine, телеканал "Дождь", радиостанция "Эхо Москвы", правозащитные проекты и организации "ОВД-Инфо", "Комитет против пыток", "Мемориал", Московская Хельсинкская группа, благотворительные фонды "Подари жизнь" и "Антон тут рядом", и многие другие. Часть из них сами были признаны российскими властями "иностранными агентами", но не согласны с этими решениями.

Инициаторы петиции считают, что и само законодательство об иноагентах, и правоприменительная практика служат целям государственного давления на СМИ и гражданское общество. "Многие организации вынуждены прекратить работу и ликвидироваться, остальные находятся под постоянным риском проверок и принудительной ликвидации, при этом правила постоянно ужесточаются и сформулированы так, что полностью соответствовать им в принципе невозможно", - отмечается в документе.