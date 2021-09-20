Ростовского журналиста осудили два раза по одному и тому же обвинению 

В Ростове-на-Дону суд во второй раз отправил под арест на 10 суток ростовского журналиста Игоря Хорошилова. Ранее его задержали сотрудники регионального управления Центра про противодействию экстремизму, как только журналист вышел из спецприёмника, где он отбывал наказание за публикацию в социальной сети логотипа проекта Алексея Навального "Умное голосование".

Отмечается, что текст первого полицейского протокола и текст постановления о повторном аресте, вынесенного судьёй Пролетарского райсуда Натальей Бессмертной – идентичны. Доводы адвоката Хорошилова Евгения Берковича о том, что 10 сентября журналист уже был осуждён тем же самым судом по тому же самому обвинению во внимание приняты не были.

2 сентября суд в Ростове-на-Дону также арестовал активистку Бэллу Набисян по административному делу о пропаганде нацистской или экстремистской символики за фотографию в инстаграме с наклейкой "Умного голосования". Позже областной суд пересмотрел решение и заменил арест штрафом в две тысячи рублей.