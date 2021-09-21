В ближайшие три года Россия потратит на оборону почти 11 триллионов рублей 

Расходы России на национальную оборону в 2022 году составят более трёх с половиной триллионов рублей, что на 400 миллиардов больше, чем в году текущем, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета.

В проекте также указано, что в 2024 году сумма, выделенная на нужды армии и военно-промышленного комплекса, будет увеличена ещё на 300 миллиардов. Всего оборонные расходы России в ближайшие три года составят 10,8 триллиона рублей.

Во вторник правительство России одобрило проект закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". Документ будет внесён на рассмотрение Госдумы до 1 октября.