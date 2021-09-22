Российские туроператоры начали продавать "вакцинные туры" в Европу 

Российские туроператоры начали продавать соотечественникам зарубежные туры для вакцинации от коронавируса иностранными препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, которую цитирует агентство "Интерфакс", наиболее популярные направления для таких поездок у россиян - Сербия и Германия. Стоимость такого тура, который занимает всего три дня - от 50 тысяч рублей. В эту цену, помимо перелёта и проживания, входят запись на вакцинацию и медицинская страховка.

Отмечается при этом, что в Сербии иностранцев вакцинируют препаратами Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Sinopharm бесплатно, в то время как в Германии прививки платные. Так, в Мюнхене одна доза Pfizer/BioNTech обойдётся в 580 евро, а в Баден-Бадене укол препаратом от Johnson & Johnson стоит 870 евро.

В сентябре ВОЗ приостановила одобрение российской вакцины от коронавируса "Спутник V". В организации засомневались в соблюдении надлежащих норм при производстве препарата.

В этом же месяце в России несколько раз обновлялся рекорд по количеству суточной смертности от коронавируса. За последние сутки от болезни и её последствий скончались 812 человек.