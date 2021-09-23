На Эльбрусе из-за непогоды погибли трое альпинистов, ещё 8 человек ищут

Трое альпинистов из туристической группы, которая отправилась на покорение Эльбруса и подала сигнал бедствия вечером 23 сентября, найдены мёртвыми, ещё восемь человек ищут спасатели, сообщает Baza.

ТАСС в свою очередь уточняет, что всего в группе было 19 туристов из 11 регионов России, включая гида. Все они - старше 30 лет, но ни один из них не являлся профессиональным альпинистом. Живыми на данный момент найдены восемь человек.

Также по информации агентства причиной ЧП стала непогода. В настоящее время на маршруте, по которому следовала группа, скорость ветра достигает 40 метров в секунду при температуре минус 20 градусов. Видимость не превышает одного метра.

Отмечается, что альпинисты заранее зарегистрировали свой маршрут в МЧС России. Сигнал бедствия они подали, когда находились на высоте 5 тысяч 400 метров. В поисковой операции участвуют 40 спасателей и 12 единиц техники.