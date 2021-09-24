Один из менеджеров НОВАТЭК обвинен в налоговых преступлениях в США

В четверг американскому гражданину заместителю председателя правления независимой российской газовой компании НОВАТЭК Марку Джитвэю были предъявлены обвинения в обмане Соединенных Штатов, выразившемся в уклонении от уплаты налогов и сокрытии в офшорах доходов, заработанных во время работы в НОВАТЭК.

Согласно обвинительному заключению, представленному в федеральном суде в городе Форт Майерс во Флориде, будучи финансовым директором НОВАТЭК с 2005 до 2016 года, Джитвэй получил десятки миллионов долларов компенсации в виде акций компании и других финансовых инструментов. Все эти средства поступали на два счета в швейцарских банках. Сумма этих активов в определенный момент достигала 93 миллионов долларов. Прокуратура утверждает, что Марк Джитвэй указывал свою бывшую жену-гражданку России в качестве владельца этих счетов.

Джитвэю предъявлен ряд обвинений, связанных с неуплатой налогов на иностранные доходы, предоставлением фальшивых данных в налоговых декларациях, сокрытием активов, находящихся в иностранных банках. В случае признания виновным, он может провести несколько десятилетий за решеткой.

В обвинительном заключении подчеркивается, что вина Джитвэя усугубляется тем, что он является профессиональным лицензированным бухгалтером, специализирующимся на налогах.

В течение 11 лет Марк Джитвэй работал главным финансовым директором НОВАТЭКа, сейчас он занимает должность заместителя председателя правления компании.