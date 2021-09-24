Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости - мир

Один из менеджеров НОВАТЭК обвинен в налоговых преступлениях в США

Марк Джитвэй якобы скрыл десятки миллионов долларов доходов в офшорах

В четверг американскому гражданину заместителю председателя правления независимой российской газовой компании НОВАТЭК Марку Джитвэю были предъявлены обвинения в обмане Соединенных Штатов, выразившемся в уклонении от уплаты налогов и сокрытии в офшорах доходов, заработанных во время работы в НОВАТЭК.

Согласно обвинительному заключению, представленному в федеральном суде в городе Форт Майерс во Флориде, будучи финансовым директором НОВАТЭК с 2005 до 2016 года, Джитвэй получил десятки миллионов долларов компенсации в виде акций компании и других финансовых инструментов. Все эти средства поступали на два счета в швейцарских банках. Сумма этих активов в определенный момент достигала 93 миллионов долларов. Прокуратура утверждает, что Марк Джитвэй указывал свою бывшую жену-гражданку России в качестве владельца этих счетов.

Джитвэю предъявлен ряд обвинений, связанных с неуплатой налогов на иностранные доходы, предоставлением фальшивых данных в налоговых декларациях, сокрытием активов, находящихся в иностранных банках. В случае признания виновным, он может провести несколько десятилетий за решеткой.

В обвинительном заключении подчеркивается, что вина Джитвэя усугубляется тем, что он является профессиональным лицензированным бухгалтером, специализирующимся на налогах.

В течение 11 лет Марк Джитвэй работал главным финансовым директором НОВАТЭКа, сейчас он занимает должность заместителя председателя правления компании.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG